الغاز يتقدم على الكهرباء في الطبخ.. و40.8% من الأسر مستعدة للتحول للطاقة الشمسية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات الطاقة المنزلية لعام 2024، موضحة أن إجمالي استهلاك الكهرباء في القطاع السكني على مستوى المملكة بلغ 161,207 جيجاواط ساعة، في حين وصلت نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الكهرباء إلى 100%.

الرياض تتصدر استهلاك الطاقة الكهربائية

وأظهرت البيانات أن منطقة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من حيث استهلاك الطاقة الكهربائية بإجمالي 45.2 ألف جيجاواط ساعة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ41.3 ألف جيجاواط ساعة. وفي المقابل، سجلت منطقة الباحة أدنى استهلاك بواقع 1.4 ألف جيجاواط ساعة، تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ1.7 ألف جيجاواط ساعة.

وبيّنت الإحصاءات أن 93.9% من المساكن في المملكة تعتمد على أسطوانات الغاز المصنوعة من الحديد، مقابل 5.6% تستخدم الأسطوانات المصنوعة من الفايبر، بينما بلغت نسبة المساكن التي تستخدم النوعين معًا 0.5%.

ووفقًا لبيان الهيئة، بلغت نسبة المساكن التي تعتمد على الغاز في الطبخ 86.4%، في حين تستخدم 13.4% من المساكن الكهرباء في الطبخ، بينما بلغت نسبة استخدام مصادر طاقة أخرى في الطبخ 0.2%.

كما كشفت الإحصاءات أن 91.5% من الأسر تبدي اهتمامًا كبيرًا بترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل، فيما تطبق 91.9% من الأسر تعليمات الترشيد عند استخدام الأجهزة الكهربائية. وأظهرت نتائج المسح أن 56.6% من الأسر مستعدة لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى ذات كفاءة أعلى، في حين عبّر 40.8% عن رغبتهم في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في منازلهم.