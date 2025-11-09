Icon

خلال شهر أغسطس

الغذاء والدواء: ضبط 2397 مخالفة وغلق 51 منشأة

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تنفيذ أكثر من 5,700 جولة تفتيشية ميدانية خلال شهر أغسطس الماضي، شملت 4,393 منشأة، وأسفرت عن ضبط 2,397 منشأة مخالفة، وإغلاق 51 منشأة، إضافة إلى إيقاف 62 خط إنتاج.

وأوضحت الهيئة أنها أحبطت دخول 239 طنًا من الأغذية الملوثة إلى المملكة، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة الفعالة على المنشآت الخاضعة لإشرافها، ومنع تداول المنتجات المخالفة التي قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك.

ضبط 2397 مخالفة

كما رصدت الهيئة 1,665 كرتونًا من منتجات غذائية مستوردة مخالفة لاشتراطات الفسح، بلغ وزنها الإجمالي 23 طنًا، وجرى رفض الإرسالية واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضمان عدم تكرار المخالفة.

ومنعت الهيئة دخول 152,142 عبوة من منتجات الدواجن المجمدة (نحو 153 طنًا) بسبب تلوثها بميكروب Listeria monocytogenes، ورفضت أيضًا دخول 59,400 عبوة (نحو 63 طنًا) من الدواجن لتلوثها ببكتيريا Campylobacter jejuni، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستوردين.

وفي سياق متصل، ضبطت الفرق الرقابية 7 مستودعات تمارس نشاط التخزين والتوزيع دون ترخيص، مع وجود مخالفات تؤثر على سلامة المنتجات، ما استدعى إغلاقها وتحريز محتوياتها لحين استكمال الإجراءات.

وشددت “الغذاء والدواء” على ضرورة التزام المستوردين بالمواصفات واللوائح المعتمدة قبل الشروع في الاستيراد، مؤكدة استمرار الجولات الرقابية لمنع وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق، لافتة إلى أن العقوبات قد تصل إلى إيقاف النشاط أو السجن أو غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.

وأكدت الهيئة التزامها بتطبيق الأنظمة على المخالفين دون تهاون، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم الموحد (19999).

