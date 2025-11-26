الفريق البسامي يتوّج منتخب “الأمن البيئي” ببطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025 حرس الحدود يستقبل أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا” جدة تجهّز أسطول الفورمولا 1 على شواطئ البحر الأحمر لأول مرة وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم إغلاق البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار السوق المالية تفتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين واشنطن: ملتزمون باستخدام كل نفوذنا بشأن الأزمة في السودان أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية لقطات توثق الضباب الكثيف في الباحة ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ختام بطولة وزارة الداخلية (2025) الـ (15) لكرة القدم للقطاعات الأمنية.
وتوّج معاليه منتخب القوات الخاصة للأمن البيئي بالمركز الأول في البطولة، التي نظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملعب أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات بالرياض، بمشاركة (11) فريقًا من مختلف القطاعات الأمنية.
وتهدف البطولة إلى تطوير المهارات الرياضية، وتعزيز الجاهزية والعمل الجماعي، ودعم منظومة الأمن الوطني.