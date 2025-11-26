الفريق البسامي يتوّج منتخب “الأمن البيئي” ببطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ختام بطولة وزارة الداخلية (2025) الـ (15) لكرة القدم للقطاعات الأمنية.

وتوّج معاليه منتخب القوات الخاصة للأمن البيئي بالمركز الأول في البطولة، التي نظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملعب أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات بالرياض، بمشاركة (11) فريقًا من مختلف القطاعات الأمنية.



وتهدف البطولة إلى تطوير المهارات الرياضية، وتعزيز الجاهزية والعمل الجماعي، ودعم منظومة الأمن الوطني.