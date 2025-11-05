القبض على ثلاثة وافدين لممارستهم الدعارة في المدينة المنورة

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة وافدين (رجل وامرأتين) لممارستهم الدعارة داخل شقة سكنية.
وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر حسابه في منصة إكس”، أنه تم إيقافهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
📹 شرطة منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط (3) وافدين لممارستهم الدعارة. pic.twitter.com/bfh0CaeQlu
— الأمن العام (@security_gov) November 5, 2025