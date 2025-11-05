Icon

القبض على ثلاثة وافدين لممارستهم الدعارة في المدينة المنورة

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٥ مساءً
القبض على ثلاثة وافدين لممارستهم الدعارة في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة وافدين (رجل وامرأتين) لممارستهم الدعارة داخل شقة سكنية.

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر حسابه في منصة إكس”، أنه تم إيقافهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

