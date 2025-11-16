Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على شخص لترويجه 33 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بجازان

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٩ مساءً
القبض على شخص لترويجه 33 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بمحافظة فيفا ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, وإحالته لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 19 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان

إحباط تهريب 19 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان

ضبط 427 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك في جازان

ضبط 427 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك في جازان

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 427 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك في جازان
السعودية اليوم

ضبط 427 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 19 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 19 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان

السعودية اليوم