القبض على مقيمين لترويجهما الهيروين والشبو في جدة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهما مادتي الهيروين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.