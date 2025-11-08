القبض على مقيمين لترويجهما الهيروين والشبو في جدة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهما مادتي الهيروين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
#مكافحة_المخدرات تقبض على مقيمين بمحافظة جدة لترويجهما مادتي الهيروين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين. #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/OyD1TesFxE
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) November 8, 2025