القبض على مقيم لترويجه أقراصًا ممنوعة في عسير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات غلى مقيم من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة عسير لترويجه (5,293) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر منصة إكس إنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.