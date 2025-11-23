Icon

القبض على مقيم لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في الشرقية 

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية الإثيوبية لنقله في مركبه يقودها مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها، وأُوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل المخالف لجهة الاختصاص، ومن نقله إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

