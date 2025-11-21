Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على مواطن بحوزته مخدرات مخبأة داخل مركبته في مكة المكرمة 

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٥ مساءً
القبض على مواطن بحوزته مخدرات مخبأة داخل مركبته في مكة المكرمة 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لترويجه 8 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و5700 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبته.

وقالت القوة الخاصة لأمن الطرق إنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
أتربة مثارة ورياح على عدد من محافظات مكة المكرمة

أتربة مثارة ورياح على عدد من محافظات مكة المكرمة

هطول أمطار على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

هطول أمطار على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أتربة مثارة ورياح على عدد من محافظات مكة المكرمة
السعودية اليوم

أتربة مثارة ورياح على عدد من محافظات...

السعودية اليوم
هطول أمطار على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
السعودية اليوم

هطول أمطار على عددٍ من محافظات منطقة...

السعودية اليوم
خطة استباقية لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة على مكة المكرمة
السعودية اليوم

خطة استباقية لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة على...

السعودية اليوم