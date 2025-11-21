القبض على مواطن بحوزته مخدرات مخبأة داخل مركبته في مكة المكرمة 

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لترويجه 8 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و5700 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبته.

وقالت القوة الخاصة لأمن الطرق إنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.