القبض على مواطن لترويجه أقراصًا مخدرة داخل مركبته في بيشة

أعلنت دوريات الأمن في محافظة بيشة بمنطقة عسير القبض على مواطن لترويجه أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبته، وتم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.