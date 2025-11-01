Icon

لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا Icon الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة Icon خلال أسبوع.. ضبط 653 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص Icon التدريب التقني بنجران يعلن بدء التسجيل في هاكاثون نجران التقني Icon إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ69 Icon غش وكذب.. الذكاء الاصطناعي يكشف الوجه المظلم للبشرية Icon المفتاح في الميكروويف.. ابتكار أم مخاطرة؟ Icon حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية وموقف الدعم Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا Icon طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلات مباشرة بين جدة والكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من القات بعسير

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٠ مساءً
القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من القات بعسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مواطن لترويجه أكثر من 20 ألف قرص ممنوع في عسير

القبض على مواطن لترويجه أكثر من 20 ألف قرص ممنوع في عسير

الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 54 كيلو جرامًا من القات المخدر

الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 54 كيلو جرامًا من القات...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مواطن لترويجه أكثر من 20 ألف قرص ممنوع في عسير
السعودية اليوم

القبض على مواطن لترويجه أكثر من 20...

السعودية اليوم
الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 54 كيلو جرامًا من القات المخدر
السعودية اليوم

الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه...

السعودية اليوم