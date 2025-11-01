القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من القات بعسير

لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة خلال أسبوع.. ضبط 653 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص التدريب التقني بنجران يعلن بدء التسجيل في هاكاثون نجران التقني إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ69 غش وكذب.. الذكاء الاصطناعي يكشف الوجه المظلم للبشرية المفتاح في الميكروويف.. ابتكار أم مخاطرة؟ حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية وموقف الدعم الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلات مباشرة بين جدة والكويت
ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.