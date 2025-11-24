Icon

القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان
المواطن - واس

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيل المخالف لجهة الاختصاص، ومن نقله إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

