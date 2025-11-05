Icon

القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 165 كيلو قات في عسير

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٤ مساءً
القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 165 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على 11مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 165 كيلوجراما من نبات القات المخدر.

وبحسب ما ذكر حرس الحدود على منصة إكس، تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

