القبض على 3 أشخاص في الشرقية لترويجهم الحشيش والأقراص الممنوعة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، و1.7 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.
وبحسب ما ذكر حرس الحدود عبر منصة إكس، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.