Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على 3 أشخاص في الشرقية لترويجهم الحشيش والأقراص الممنوعة

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٤ مساءً
القبض على 3 أشخاص في الشرقية لترويجهم الحشيش والأقراص الممنوعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، و1.7 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وبحسب ما ذكر حرس الحدود عبر منصة إكس، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية

ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية

ضبط مواطن مخالف لممارسته الصيد بأدوات محظورة في الشرقية

ضبط مواطن مخالف لممارسته الصيد بأدوات محظورة في الشرقية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن مخالف لممارسته الصيد بأدوات محظورة في الشرقية
السعودية اليوم

ضبط مواطن مخالف لممارسته الصيد بأدوات محظورة...

السعودية اليوم
ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية
السعودية اليوم

ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية

السعودية اليوم