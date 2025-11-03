القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش في جدة

أعلنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة القبض على 3 مقيمين من الجنسيات السورية والسودانية واليمنية، لترويجهم مادة الحشيش المخدر.

وقال الحساب الرسمي لدوريات الإدارة العامة للمجاهدين على منصة إكس إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا لجهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني(Email: [email protected])، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.