القبض على 4 مخالفين في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية من القبض على (4) مواطنين وهم راكان فالح محمد الشراري، وعبدالله صياح عواد الشراري، ونايف جادل مساهر الشراري، وفيصل سعود محمد الشراري، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهم (3) بنادق شوزن، و(117) ذخيرة منوعة، وجهاز جذب الطيور، و(7) شباك صيد، و(4) كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وعقوبة استخدام الشباك والمصائد والأشراك في الصيد مخالفة تبلغ غرامتها (100,000) ريال، وعقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الكركي الرمادي دون ترخيص غرامة (12,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها غرامة (5,000) ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.