Icon

هيئة النقل: ضبط 1334 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص Icon القبض على 4 مخالفين في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية Icon طيران ناس: استكمال جميع التحديثات الفنية لـ20 طائرة.. لا تأخير أو إلغاء للرحلات Icon كأس نادي الصقور 2025 يُعيد إحياء 9 آلاف سنة من تاريخ الشاهين عبر ركن “قافلة” Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية Icon تطور خطير.. ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي لفنزويلا Icon الخطوط السعودية وطيران ناس وأديل: نراجع أسطول طائرات A320 بعد توجيهات إيرباص Icon المنافذ الجمركية تسجل 1253 حالة ضبط للممنوعات Icon 80 ألف زائر حتى اليوم السادس من كأس نادي الصقور 2025 بالشرقية Icon الإطاحة بتشكيل عصابي من 13 مقيمًا تورطوا في سرقة المواشي بالطائف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على 4 مخالفين في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٩ مساءً
القبض على 4 مخالفين في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية من القبض على (4) مواطنين وهم راكان فالح محمد الشراري، وعبدالله صياح عواد الشراري، ونايف جادل مساهر الشراري، وفيصل سعود محمد الشراري، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهم (3) بنادق شوزن، و(117) ذخيرة منوعة، وجهاز جذب الطيور، و(7) شباك صيد، و(4) كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وعقوبة استخدام الشباك والمصائد والأشراك في الصيد مخالفة تبلغ غرامتها (100,000) ريال، وعقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الكركي الرمادي دون ترخيص غرامة (12,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها غرامة (5,000) ريال.
وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ترصد أول ظهور للنسر الأبيض الذيل في المملكة

محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ترصد أول ظهور للنسر الأبيض الذيل...

ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ترصد أول ظهور للنسر الأبيض الذيل في المملكة
السعودية اليوم

محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ترصد...

السعودية اليوم