جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 5 وافدين لسرقتهم مركبات واستخدامها في ارتكاب حوادث جنائية

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٤ مساءً
القبض على 5 وافدين لسرقتهم مركبات واستخدامها في ارتكاب حوادث جنائية
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأمن في منطقة الرياض على 5 وافدين لسرقتهم مركبات واستخدامها في ارتكاب حوادث جنائية.

وبحسب الأمن العام، على منصة إكس، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

