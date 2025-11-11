القبض على 5 وافدين لسرقتهم مركبات واستخدامها في ارتكاب حوادث جنائية

قبضت دوريات الأمن في منطقة الرياض على 5 وافدين لسرقتهم مركبات واستخدامها في ارتكاب حوادث جنائية.

وبحسب الأمن العام، على منصة إكس، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.