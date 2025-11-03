Icon

اللواء الحربي يتفقد قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي في المدينة المنورة

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٤ مساءً
اللواء الحربي يتفقد قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي في المدينة المنورة
المواطن - واس

تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة المدينة المنورة، لمتابعة سير العمل ميدانيًّا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.

ونقل اللواء الحربي لضباط وأفراد القيادة، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- وتقديره لما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.

