المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيري العدل والإعلام الأحد

ينعقد يوم الأحد 23 نوفمبر 2025 المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي يستضيف معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ للحديث عن أبرز التطورات التي شهدتها المنظومة العدلية في المملكة، ويسلط الضوء على توجهات الوزارة المستقبلية لتعزيز كفاءة القطاع العدلي وشفافيته.
ويستضيف المؤتمر معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري للحديث عن أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها، ومن ثم سيجيب الوزيران على تساؤلات الإعلاميين والصحفيين في المؤتمر.
وسيبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.