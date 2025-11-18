المدني: اتبعوا تعليمات السلامة عند استخدام المصعد

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة، عند استخدام المصعد في المنازل والمباني، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و (998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
وأكّدت على أهمية التقيد بالحمولة المقررة في المصعد، وعدم استخدام الأطفال له بمفردهم والعبث بأزراره، والالتزام بالهدوء في حال توقفه، واستخدام الهاتف أو الضغط على زر جرس الإنذار.