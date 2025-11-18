المدني: اتبعوا تعليمات السلامة عند استخدام المصعد

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة، عند استخدام المصعد في المنازل والمباني، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و (998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

وأكّدت على أهمية التقيد بالحمولة المقررة في المصعد، وعدم استخدام الأطفال له بمفردهم والعبث بأزراره، والالتزام بالهدوء في حال توقفه، واستخدام الهاتف أو الضغط على زر جرس الإنذار.