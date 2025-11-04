Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المدني يؤكد أهمية كاشف الدخان في المباني

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٩ مساءً
المدني يؤكد أهمية كاشف الدخان في المباني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية أجهزة كاشف الدخان في المباني ودورها في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات؛ لتفادي وقوع الخسائر وتعجيل عمليات الإخلاء.

وأوضحت أن كاشف الدخان يعمل على التنبيه بوجود حريق بالمبنى في وقت مبكر، من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل، ويسهل اكتشاف موقع الدخان والإنذار بوقوع حريق، مما يساعد على سرعة مكافحته.

قد يهمّك أيضاً
الدفاع المدني: كاشف الدخان ضرورة في المباني

الدفاع المدني: كاشف الدخان ضرورة في المباني

أهمية كبيرة لوجود كاشف الدخان في المنشآت والمنازل

أهمية كبيرة لوجود كاشف الدخان في المنشآت والمنازل

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد