المدني يؤكد أهمية كاشف الدخان في المباني

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية أجهزة كاشف الدخان في المباني ودورها في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات؛ لتفادي وقوع الخسائر وتعجيل عمليات الإخلاء.
وأوضحت أن كاشف الدخان يعمل على التنبيه بوجود حريق بالمبنى في وقت مبكر، من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل، ويسهل اكتشاف موقع الدخان والإنذار بوقوع حريق، مما يساعد على سرعة مكافحته.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.