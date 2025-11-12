Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المدينة المنورة تحقق جائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٠ مساءً
المدينة المنورة تحقق جائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقّقت المدينة المنورة جائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن (2025 Shanghai Award for Sustainable Development in Cities) في دورتها الثالثة، لتُسجّل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلّها الريادي العالمي في مجالات الابتكار الحضري والاستدامة وتعزيز جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُجسّد هذا التتويج، الذي جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن (World Cities Day 2025)، تبنّي المدينة المنورة نموذجًا وطنيًّا متوازنًا في التنمية الحضرية يضع الإنسان في مركز التنمية، ويرتكز على التحوّل الرقمي، وحماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة، وذلك في ظل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
حريق في ارتداد محل تجاري بحي العريض في المدينة المنورة

حريق في ارتداد محل تجاري بحي العريض في المدينة المنورة

بدء فعاليات أسبوع الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

بدء فعاليات أسبوع الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

ورفع معالي أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة -أيدها الله- بمناسبة هذا الإنجاز الريادي العالمي، الذي يأتي تتويجًا لمسيرة المدينة المنورة في تبنّي نماذج حضرية مبتكرة تُعزّز التكامل بين الإنسان والمكان، وتُجسّد جهودها في بناء منظومة حضرية متكاملة تعتمد على البيانات، والتخطيط الذكي، والاستدامة البيئية، وجودة الحياة.

وأشار معاليه إلى أن المدينة المنورة تبرز اليوم نموذجًا رائدًا عالميًّا في توطين أهداف التنمية المستدامة، (Localization of SDGs) إذ قدّمت نموذجًا حضريًّا مستدامًا يتمحور حول الإنسان في مجالات التحوّل الرقمي، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتمكين الابتكار الحضري، من خلال مشروعات محورية مثل منصة “منارة” للبيانات الحضرية، ومنظومة النقل العام “حافلات المدينة”، ومشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق، وإستراتيجية المدينة الذكية.

يُذكر أن جائزة شنغهاي تُعد من أبرز الجوائز العالمية التي تُكرِّم المدن الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وشهدت في نسختها الثالثة مشاركة 58 مدينة من 33 دولة حول العالم، وأُعلنت نتائج الدورة الثالثة خلال الحفل الذي أُقيم في مدينة بوغوتا الكولومبية، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بالشراكة مع بلدية شنغهاي الصينية، وتُمنح الجائزة للمدن التي تُظهر تميّزًا في ممارساتها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتسهم في تحسين جودة الحياة الحضرية واستدامة الموارد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق في ارتداد محل تجاري بحي العريض في المدينة المنورة
السعودية اليوم

حريق في ارتداد محل تجاري بحي العريض...

السعودية اليوم
بدء فعاليات أسبوع الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية
السعودية اليوم

بدء فعاليات أسبوع الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

السعودية اليوم