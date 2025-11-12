المدينة المنورة تحقق جائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن

حقّقت المدينة المنورة جائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن (2025 Shanghai Award for Sustainable Development in Cities) في دورتها الثالثة، لتُسجّل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلّها الريادي العالمي في مجالات الابتكار الحضري والاستدامة وتعزيز جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُجسّد هذا التتويج، الذي جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن (World Cities Day 2025)، تبنّي المدينة المنورة نموذجًا وطنيًّا متوازنًا في التنمية الحضرية يضع الإنسان في مركز التنمية، ويرتكز على التحوّل الرقمي، وحماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة، وذلك في ظل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة.

ورفع معالي أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة -أيدها الله- بمناسبة هذا الإنجاز الريادي العالمي، الذي يأتي تتويجًا لمسيرة المدينة المنورة في تبنّي نماذج حضرية مبتكرة تُعزّز التكامل بين الإنسان والمكان، وتُجسّد جهودها في بناء منظومة حضرية متكاملة تعتمد على البيانات، والتخطيط الذكي، والاستدامة البيئية، وجودة الحياة.

وأشار معاليه إلى أن المدينة المنورة تبرز اليوم نموذجًا رائدًا عالميًّا في توطين أهداف التنمية المستدامة، (Localization of SDGs) إذ قدّمت نموذجًا حضريًّا مستدامًا يتمحور حول الإنسان في مجالات التحوّل الرقمي، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتمكين الابتكار الحضري، من خلال مشروعات محورية مثل منصة “منارة” للبيانات الحضرية، ومنظومة النقل العام “حافلات المدينة”، ومشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق، وإستراتيجية المدينة الذكية.

يُذكر أن جائزة شنغهاي تُعد من أبرز الجوائز العالمية التي تُكرِّم المدن الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وشهدت في نسختها الثالثة مشاركة 58 مدينة من 33 دولة حول العالم، وأُعلنت نتائج الدورة الثالثة خلال الحفل الذي أُقيم في مدينة بوغوتا الكولومبية، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بالشراكة مع بلدية شنغهاي الصينية، وتُمنح الجائزة للمدن التي تُظهر تميّزًا في ممارساتها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتسهم في تحسين جودة الحياة الحضرية واستدامة الموارد.