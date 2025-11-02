Icon

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير Icon التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين Icon غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي Icon إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا Icon وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة Icon افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة Icon التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رحلة تعليمية تدمج بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل

“المربع الجديد”.. يستقبل الدفعة الثانية من برنامج تطوير الخريجين

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٧ مساءً
“المربع الجديد”.. يستقبل الدفعة الثانية من برنامج تطوير الخريجين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبلت شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، الدفعة الثانية من برنامج تطوير الخريجين، حيث انضَّم 31 خريجًا موهوبًا من شباب وفتيات الوطن في رحلة تعليمية تدمج بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، ويستمر البرنامج لمدة عامين؛ بهدف تنمية وتمكين الجيل القادم من القادة السعوديين من الجنسين، وإعدادهم لتولي أدوار رئيسة في تشكيل مستقبل أحد أكثر الوجهات الحضرية طموحًا.

ويتميز البرنامج بتنوع فئاته التدريبية التي تشمل مجالات متعددة مثل: التخطيط الحضري، والابتكار التقني، وإدارة المشاريع، والاستدامة؛ مما يتيح للمشاركين فرصة اكتساب خبرات عملية ومعرفية متقدمة من خلال العمل المباشر مع فرق المربع الجديد والمشاركة في مشاريع الإستراتيجية، إضافة إلى تنوع الفرص التطويرية والتي تشمل دورات تدريبية في المهارات الشخصية والتقنية، والتدريب على رأس العمل، ويعكس برنامج تطوير الخريجين التزام المربع الجديد الراسخ بتمكين المواهب السعودية الشابة، وتطوير الجيل القادم من القادة.

قد يهمّك أيضاً
المربع الجديد يوقع عقد رعاية لموسم الرياض 2024

المربع الجديد يوقع عقد رعاية لموسم الرياض 2024

وقال الرئيس التنفيذي للمربع الجديد مايكل دايك قائلًا: “إن هذا البرنامج لا يمثل مجرد مبادرة تدريبية، بل هو استثمار طويل الأمد في الكفاءات والابتكار ومستقبل المربع الجديد والمملكة”، مشيرًا إلى أن الدفعة الثانية تعد من البرنامج خطوة مهمة ضمن إستراتيجية المربع الجديد طويلة الأمد لتطوير المواهب، في ظل استمرار دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لتمكين الشباب السعودي وتهيئتهم لسوق العمل.

يُذكر أن برنامج تطوير الخريجين في المربع الجديد قد استفاد منه خلال النسختين الماضيتين 47 خريجًا وخريجة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين نحو 12 ألف متقدم ومتقدمة منذ انطلاق البرنامج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد