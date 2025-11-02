“المربع الجديد”.. يستقبل الدفعة الثانية من برنامج تطوير الخريجين

استقبلت شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، الدفعة الثانية من برنامج تطوير الخريجين، حيث انضَّم 31 خريجًا موهوبًا من شباب وفتيات الوطن في رحلة تعليمية تدمج بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، ويستمر البرنامج لمدة عامين؛ بهدف تنمية وتمكين الجيل القادم من القادة السعوديين من الجنسين، وإعدادهم لتولي أدوار رئيسة في تشكيل مستقبل أحد أكثر الوجهات الحضرية طموحًا.

ويتميز البرنامج بتنوع فئاته التدريبية التي تشمل مجالات متعددة مثل: التخطيط الحضري، والابتكار التقني، وإدارة المشاريع، والاستدامة؛ مما يتيح للمشاركين فرصة اكتساب خبرات عملية ومعرفية متقدمة من خلال العمل المباشر مع فرق المربع الجديد والمشاركة في مشاريع الإستراتيجية، إضافة إلى تنوع الفرص التطويرية والتي تشمل دورات تدريبية في المهارات الشخصية والتقنية، والتدريب على رأس العمل، ويعكس برنامج تطوير الخريجين التزام المربع الجديد الراسخ بتمكين المواهب السعودية الشابة، وتطوير الجيل القادم من القادة.

وقال الرئيس التنفيذي للمربع الجديد مايكل دايك قائلًا: “إن هذا البرنامج لا يمثل مجرد مبادرة تدريبية، بل هو استثمار طويل الأمد في الكفاءات والابتكار ومستقبل المربع الجديد والمملكة”، مشيرًا إلى أن الدفعة الثانية تعد من البرنامج خطوة مهمة ضمن إستراتيجية المربع الجديد طويلة الأمد لتطوير المواهب، في ظل استمرار دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لتمكين الشباب السعودي وتهيئتهم لسوق العمل.

يُذكر أن برنامج تطوير الخريجين في المربع الجديد قد استفاد منه خلال النسختين الماضيتين 47 خريجًا وخريجة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين نحو 12 ألف متقدم ومتقدمة منذ انطلاق البرنامج.

