المرشح لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني يبث إعلانات بالعربية: أنا منكم وإليكم

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٦ صباحاً
المرشح لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني يبث إعلانات بالعربية: أنا منكم وإليكم

بثّ المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني إعلانات باللغة العربية لاستهداف العرب في الولاية تحت شعار “أنا منكم وإليكم”.

يذكر أن زهران كوامي ممداني، من مواليد 18 أكتوبر 1991، هو المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك في انتخابات عام 2025. يعتبر ممداني من الجناح التقدمي والاشتراكي الديمقراطي في الحزب الديمقراطي، وقد حقق فوزاً مفاجئاً في الانتخابات التمهيدية للحزب على حاكم نيويورك السابق أندرو كومو.

النشأة والأصل: وُلِد ممداني في كامبالا، أوغندا، وهو نجل الأكاديمي محمود ممداني والمخرجة السينمائية ميرا نير. انتقلت عائلته إلى جنوب أفريقيا ثم إلى الولايات المتحدة، واستقر في مدينة نيويورك. يحمل ممداني الجنسيتين الأوغندية والأمريكية (حيث حصل على الجنسية الأمريكية عام 2018).

المنصب الحالي: يشغل ممداني منصب عضو في جمعية ولاية نيويورك (New York State Assembly) عن الدائرة 36 في حي أستوريا، كوينز، منذ عام 2021.

الانتماء السياسي: هو عضو في الحزب الديمقراطي وجمعية الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا (Democratic Socialists of America).

البرنامج الانتخابي والمواقف الرئيسية

يركز برنامج ممداني الانتخابي بشكل أساسي على تحقيق العدالة الاقتصادية وجعل نيويورك مدينة ميسورة التكلفة للجميع، وتشمل أبرز وعوده:

السكن:

تجميد الإيجارات لمدة أربع سنوات على الوحدات السكنية المستقرة الإيجار.

زيادة وحدات الإسكان الميسور التكلفة.

النقل والخدمات العامة:

جعل حافلات المدينة مجانية (Fare-Free City Buses).

توفير رعاية أطفال عامة وشاملة (Public Child Care).

إنشاء متاجر بقالة مملوكة للمدينة.

الأجور والضرائب:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 دولاراً للساعة بحلول عام 2030.

زيادة الضرائب على الشركات وعلى الأفراد الذين يكسبون أكثر من مليون دولار سنوياً.

مواقف أخرى:

دعم حقوق مجتمع الميم.

إصلاح شامل للسلامة العامة.

في سياق الانتخابات العامة

يواجه ممداني منافسة قوية في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نوفمبر، وعلى رأسه أندرو كومو الذي ترشح كمستقل بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية. ويُعتبر ممداني المرشح الأوفر حظاً في العديد من استطلاعات الرأي.

أثارت مواقفه التقدمية، بما في ذلك تأييده للقضية الفلسطينية وانتقاده لإسرائيل، انقسامات داخل الحزب الديمقراطي في نيويورك، لكنه في الوقت نفسه نجح في حشد دعم واسع من الناخبين الشباب والتقدميين.

 

