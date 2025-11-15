Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع "النقطة" بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة

مرخصة من وزارة الاعلام

أمام العملات الرئيسة

المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٦ مساءً
المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل
المواطن - فريق التحرير

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 53 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 81.1276 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1. 40 روبلًا، ليبلغ 95.0987 روبلًا, بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيكات، ليصل إلى 11.4021 روبلًا.

