المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 53 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 81.1276 روبلًا.
وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1. 40 روبلًا، ليبلغ 95.0987 روبلًا, بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيكات، ليصل إلى 11.4021 روبلًا.