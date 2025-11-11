المركزي السعودي يرخص لشركة “درب باي لتقنية المعلومات”

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن الترخيص لشركة “درب باي لتقنية المعلومات” لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخص لها حاليًا لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات في المملكة (28) شركة.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع المدفوعات لرفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخص لها أو المصرح لها، إذ يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.