المركزي السعودي يرخص لشركة “درب باي لتقنية المعلومات”

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن الترخيص لشركة “درب باي لتقنية المعلومات” لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخص لها حاليًا لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات في المملكة (28) شركة.

ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع المدفوعات لرفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخص لها أو المصرح لها، إذ يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.