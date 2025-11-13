المركزي السعودي يُلغي ترخيص شركة فاس للتمويل

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، اليوم الخميس، عن إلغاء ترخيص شركة فاس للتمويل لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية في المملكة.

وأوضح المركزي السعودي، في بيان له اليوم، أن قرار الإلغاء؛ يأتي بناءً على كتاب الشركة بتاريخ 9 / 3 / 1447هـ الموافق 1 / 9 / 2025م المتضمن طلب إلغاء ترخيص الشركة بعد انتهائها من إجراءات التصفية وشطب السجل التجاري، وبناءً على قرار مالك رأس المال في الشركة في تاريخ 15 / 1 / 1447هـ الموافق 10 / 7 / 2025م، القاضي بـتصفية شركة لم تعمل.

ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخص لها أو المصرح لها، إذ يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.