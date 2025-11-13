المركزي السعودي يُلغي ترخيص شركة فاس للتمويل

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، اليوم الخميس، عن إلغاء ترخيص شركة فاس للتمويل لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية في المملكة.
وأوضح المركزي السعودي، في بيان له اليوم، أن قرار الإلغاء؛ يأتي بناءً على كتاب الشركة بتاريخ 9 / 3 / 1447هـ الموافق 1 / 9 / 2025م المتضمن طلب إلغاء ترخيص الشركة بعد انتهائها من إجراءات التصفية وشطب السجل التجاري، وبناءً على قرار مالك رأس المال في الشركة في تاريخ 15 / 1 / 1447هـ الموافق 10 / 7 / 2025م، القاضي بـتصفية شركة لم تعمل.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخص لها أو المصرح لها، إذ يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.