المرور: أدوات الطوارئ داخل المركبة ضرورة لا تُهمل

شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة توفر أدوات الطوارئ داخل المركبات، مؤكدة أن هذه المستلزمات تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي ظرف مفاجئ على الطريق وتساعد السائقين على التصرف بفاعلية وسرعة عند وقوع الحوادث أو الأعطال.

وأوضحت الإدارة، في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن من أهم متطلبات السلامة الواجب التأكد من وجودها بصفة مستمرة: حقيبة الإسعافات الأولية، المثلث العاكس لتنبيه المركبات الأخرى، الإطار الاحتياطي الصالح للاستخدام، بالإضافة إلى طفاية الحريق التي تعد عنصراً أساسياً في الحد من المخاطر الأولية عند اشتعال المركبة.

وتأتي هذه الإرشادات ضمن سلسلة حملات توعوية تنفذها الإدارة العامة للمرور بهدف رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز ثقافة السلامة لدى السائقين. وتشدد الجهات المختصة باستمرار على أن تجهيز المركبة بمستلزمات الطوارئ لا يقتصر على الامتثال للأنظمة، بل يمثل سلوكاً مسؤولاً يسهم في حماية الأرواح وتقليل آثار الحوادث.

كما تؤكد الإدارة أن الالتزام بوسائل السلامة يساعد في التعامل السريع مع المواقف الحرجة، سواء كانت أعطالاً مفاجئة، أو حوادث طفيفة، أو حالات تستدعي إسعافاً أولياً قبل وصول الجهات المختصة، مما يجعل هذه الأدوات ضرورة لا غنى عنها لكل قائد مركبة.