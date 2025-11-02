المرور: تقيدوا بالتعليمات عند الالتفاف للخلف

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع
شددت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات بضرورة التقيد بالتعليمات عند الالتفاف للخلف لضمان القيادة الآمنة ومنع الحوادث المرورية.
وقال المرور عبر منصة إكس إن الالتفاف للخلف يتطلب اتباع خطوات محددة تبدأ باستخدام إشارة التنبيه قبل الانتقال لمسار الالتفاف، مع التأكد من خلو الطريق من المركبات الأخرى.
كما أكد أهمية منح الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق المراد الانتقال له قبل تنفيذ الالتفاف.
وتابع أن الالتزام بهذه الإجراءات البسيطة يحدّ من المخاطر الناتجة عن التحركات المفاجئة، ويسهم في انسيابية الحركة المرورية.