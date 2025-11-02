Icon

المرور: تقيدوا بالتعليمات عند الالتفاف للخلف

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شددت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات بضرورة التقيد بالتعليمات عند الالتفاف للخلف لضمان القيادة الآمنة ومنع الحوادث المرورية.

وقال المرور عبر منصة إكس إن الالتفاف للخلف يتطلب اتباع خطوات محددة تبدأ باستخدام إشارة التنبيه قبل الانتقال لمسار الالتفاف، مع التأكد من خلو الطريق من المركبات الأخرى.

كما أكد أهمية منح الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق المراد الانتقال له قبل تنفيذ الالتفاف.

وتابع أن الالتزام بهذه الإجراءات البسيطة يحدّ من المخاطر الناتجة عن التحركات المفاجئة، ويسهم في انسيابية الحركة المرورية.

