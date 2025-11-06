المرور: غرامة تصل لـ 150 ريال في هذه الحالة

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن تفاصيل الغرامة المقررة حال عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أن عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم بالمسارات المخصصة لهم مخالفة مرورية غرامتها المالية من 100 ريال إلى 150 ريال.