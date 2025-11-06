Icon

شدد على أهمية إعطاء أفضلية للمشاة

المرور: غرامة تصل لـ 150 ريال في هذه الحالة

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
المرور: غرامة تصل لـ 150 ريال في هذه الحالة
المواطن - فريق التحرير

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن تفاصيل الغرامة المقررة حال عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أن عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم بالمسارات المخصصة لهم مخالفة مرورية غرامتها المالية من 100 ريال إلى 150 ريال.

