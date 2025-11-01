Icon

المرور لـ قائدي المركبات: تحققوا بانتظام من الإطارات

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢١ مساءً
المرور لـ قائدي المركبات: تحققوا بانتظام من الإطارات
المواطن - فريق التحرير

حثت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات على التحقق بانتظام من إطاراتها للتقليل من مخاطر حوادث الطرق.

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن مخاطر خلل الإطارات أثناء القيادة تشمل فقدان السيطرة عليها، وفقدان القدرة على التوقف بسرعة.

وتابعت الإدارة العامة للمرور، أن هذه المخاطر تشمل أيضا ارتفاع خطر الحوادث وانفجار الإطارات.

 

