المرور لـ قائدي المركبات: تحققوا بانتظام من الإطارات

حثت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات على التحقق بانتظام من إطاراتها للتقليل من مخاطر حوادث الطرق.

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن مخاطر خلل الإطارات أثناء القيادة تشمل فقدان السيطرة عليها، وفقدان القدرة على التوقف بسرعة.

وتابعت الإدارة العامة للمرور، أن هذه المخاطر تشمل أيضا ارتفاع خطر الحوادث وانفجار الإطارات.