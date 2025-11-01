المرور لـ قائدي المركبات: تحققوا بانتظام من الإطارات

تحذير.. الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف التحقيق مع 478 متهمًا وإيقاف 100 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق سوق حِرفة يُعيد ذاكرة الأسواق الشعبية في جازان بروح عصرية الحزم يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن الخريجي يستعرض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع مستشارة الرئيس الفرنسي مشاركة 79 وفدًا رسميًا في حفل افتتاح المتحف المصري غدًا توضيح من توكلنا بشأن طلب إثبات العنوان الوطني حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور
حثت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات على التحقق بانتظام من إطاراتها للتقليل من مخاطر حوادث الطرق.
وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن مخاطر خلل الإطارات أثناء القيادة تشمل فقدان السيطرة عليها، وفقدان القدرة على التوقف بسرعة.
وتابعت الإدارة العامة للمرور، أن هذه المخاطر تشمل أيضا ارتفاع خطر الحوادث وانفجار الإطارات.