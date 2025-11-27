Icon

المرور لقائدي المركبات: تأكدوا من تجهيزات السلامة الأساسية

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٩ مساءً
المرور لقائدي المركبات: تأكدوا من تجهيزات السلامة الأساسية
المواطن - فريق التحرير

شدد المرور السعودي على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتوفير أدوات الطوارئ داخل سياراتهم، مؤكدًا أن وجود هذه التجهيزات يساهم في القدرة على التصرف بفاعلية في أي ظرف طارئ قد يواجه السائق أثناء القيادة.

وتابع المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن تجهيز المركبة بوسائل السلامة الأساسية يُعد خطوة ضرورية لتعزيز الأمان على الطرق، داعياً إلى التأكد من توفر حقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس، وطفاية الحريق، إضافة إلى الإطار الاحتياطي.

اصطدام شاحنة ومركبة في جدة والمرور يباشر

المرور يحذر: تجاهل أولوية الدوار يرفع الحوادث ويعطل الحركة

كما أكد أن هذه الأدوات ليست مجرد متطلبات تنظيمية، بل عناصر إنقاذ قد تُحدث فرقاً في حالات الحوادث أو الأعطال الطارئة.

 

