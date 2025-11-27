المرور لقائدي المركبات: تأكدوا من تجهيزات السلامة الأساسية خطوات الحجز الفوري للوحدات السكنية في مشاريع الضواحي عبر سكني ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز بدء أعمال السجل العقاري لـ 31 حيًا بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة الإحصاء: 4.8% من سكان السعودية أكبر من 59 عامًا أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر فقدت مُعيلها في قطاع غزة شروط الاشتراك في جمعية GOSI منفذ هجوم واشنطن أفغاني خدم مع القوات الأمريكية استقرار أسعار الذهب اليوم
شدد المرور السعودي على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتوفير أدوات الطوارئ داخل سياراتهم، مؤكدًا أن وجود هذه التجهيزات يساهم في القدرة على التصرف بفاعلية في أي ظرف طارئ قد يواجه السائق أثناء القيادة.
وتابع المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن تجهيز المركبة بوسائل السلامة الأساسية يُعد خطوة ضرورية لتعزيز الأمان على الطرق، داعياً إلى التأكد من توفر حقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس، وطفاية الحريق، إضافة إلى الإطار الاحتياطي.
كما أكد أن هذه الأدوات ليست مجرد متطلبات تنظيمية، بل عناصر إنقاذ قد تُحدث فرقاً في حالات الحوادث أو الأعطال الطارئة.