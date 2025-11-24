اصطدام شاحنة ومركبة في جدة والمرور يباشر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.. تجربة إنسانية رائدة صنعتها المملكة ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين طيران ناس يعلن تسيير رحلتين مباشرة أسبوعيًا بين الدمام وطريف الموارد البشرية تعلن توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص شاهد.. لحظة ثوران بركاني ضخم في إثيوبيا غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي في الرياض ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية تراجع أسعار النفط
باشر رجال المرور في محافظة جدة، صباح اليوم الاثنين، حادثًا مروريًا لاصطدام شاحنة ومركبة.
وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أن الفرق المرورية باشرت الحادث في حينه، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حياله.
#المرور_السعودي بمحافظة جدة يباشر – في حينه – حادثًا مروريًا لاصطدام شاحنة ومركبة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حياله. pic.twitter.com/TyXPq5JhBC
— المرور السعودي (@eMoroor) November 24, 2025