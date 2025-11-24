Icon

اصطدام شاحنة ومركبة في جدة والمرور يباشر

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

باشر رجال المرور في محافظة جدة، صباح اليوم الاثنين، حادثًا مروريًا لاصطدام شاحنة ومركبة.

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أن الفرق المرورية باشرت الحادث في حينه، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حياله.

