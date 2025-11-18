Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور يحذر: تجاهل أولوية الدوار يرفع الحوادث ويعطل الحركة

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
المرور يحذر: تجاهل أولوية الدوار يرفع الحوادث ويعطل الحركة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت الإدارة العامة للمرور أن عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي بداخل الدوار من قبل المركبات التي خارجه يتسبب بعرقلة السير ويزيد من نسبة وقوع الحوادث المرورية.

جاء ذلك في تدوينة من الحساب الرسمي للمرور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء.

قد يهمّك أيضاً
المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر.. 4 خطوات للاشتراك

المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر.. 4 خطوات للاشتراك

4 تنبيهات مهمة من المرور لضمان سلامة عبور المشاة

4 تنبيهات مهمة من المرور لضمان سلامة عبور المشاة

التزام بالأنظمة

وشدّدت إدارة المرور على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية كافة، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة التي قد تؤدي إلى حوادث جسيمة، مؤكدة أن التقيد بإرشادات السلامة يسهم في الحد من الإصابات والخسائر ويحافظ على الأرواح والممتلكات.

واختتمت الإدارة بالتأكيد على استمرار جهودها التوعوية والرقابية لتعزيز ثقافة السلامة المرورية ورفع مستوى الانضباط على الطرق، بما ينسجم مع أهدافها في توفير بيئة مرورية أكثر أمانًا لجميع المستخدمين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 تنبيهات مهمة من المرور لضمان سلامة عبور المشاة
السعودية اليوم

4 تنبيهات مهمة من المرور لضمان سلامة...

السعودية اليوم
المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر.. 4 خطوات للاشتراك
السعودية اليوم

المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر.....

السعودية اليوم