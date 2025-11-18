المرور يحذر: تجاهل أولوية الدوار يرفع الحوادث ويعطل الحركة

أكدت الإدارة العامة للمرور أن عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي بداخل الدوار من قبل المركبات التي خارجه يتسبب بعرقلة السير ويزيد من نسبة وقوع الحوادث المرورية.

جاء ذلك في تدوينة من الحساب الرسمي للمرور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء.

التزام بالأنظمة

وشدّدت إدارة المرور على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية كافة، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة التي قد تؤدي إلى حوادث جسيمة، مؤكدة أن التقيد بإرشادات السلامة يسهم في الحد من الإصابات والخسائر ويحافظ على الأرواح والممتلكات.