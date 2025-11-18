المرور يحذر: تجاهل أولوية الدوار يرفع الحوادث ويعطل الحركة

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أكدت الإدارة العامة للمرور أن عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي بداخل الدوار من قبل المركبات التي خارجه يتسبب بعرقلة السير ويزيد من نسبة وقوع الحوادث المرورية.
جاء ذلك في تدوينة من الحساب الرسمي للمرور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء.
وشدّدت إدارة المرور على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية كافة، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة التي قد تؤدي إلى حوادث جسيمة، مؤكدة أن التقيد بإرشادات السلامة يسهم في الحد من الإصابات والخسائر ويحافظ على الأرواح والممتلكات.
واختتمت الإدارة بالتأكيد على استمرار جهودها التوعوية والرقابية لتعزيز ثقافة السلامة المرورية ورفع مستوى الانضباط على الطرق، بما ينسجم مع أهدافها في توفير بيئة مرورية أكثر أمانًا لجميع المستخدمين.