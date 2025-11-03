Icon

المرور يضبط 6953 دراجة آلية مخالفة

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٥ مساءً
المرور يضبط 6953 دراجة آلية مخالفة
المواطن - فريق التحرير

نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة استهدفت ضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 26 أكتوبر 2025م إلى السبت 1 نوفمبر 2025م، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات المخالفة على الطرق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6,953 دراجة آلية مخالفة في مختلف المناطق، حيث سجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 3,489 دراجة مخالفة، تلتها محافظة جدة بـ 1,943 دراجة، ثم المدينة المنورة بـ 423، والمنطقة الشرقية بـ 529، فيما تم رصد مخالفات أخرى في عدد من المناطق من بينها مكة المكرمة بـ 201، وعسير بـ 88، والطائف بـ 124، إلى جانب مناطق القصيم، نجران، الحدود الشمالية، حائل، وتبوك.

وتأتي هذه الحملة في إطار الخطة الميدانية الشاملة التي تنفذها الإدارة العامة للمرور ضمن جهودها للحد من المخالفات المرورية ورفع مستوى الالتزام بأنظمة السلامة.

 

