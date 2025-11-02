المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر.. 4 خطوات للاشتراك

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

مزاد اللوحات المُميزة

وأوضحت أن المزاد يستمر حتى غدٍ الإثنين 3 نوفمبر ، ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات كالتالي: