المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر.. 4 خطوات للاشتراك

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر.. 4 خطوات للاشتراك
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

مزاد اللوحات المُميزة

وأوضحت أن المزاد يستمر حتى غدٍ الإثنين 3 نوفمبر ، ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات كالتالي:

  • الدخول على “أبشر”
  • اختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”
  • ثم “المرور”
  • اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”

