المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في جازان

كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام (2024) في في منطقة جازان.

وأوضحت أن عدم ترك مسافة كافية بين المركبات ومخالفة الأفضلية والانحراف المفاجئ، من أبرز مسببات الحوادث المرورية بمنطقة جازان.

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.