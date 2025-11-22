المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 3.43 درجة غرب حرة الشاقة

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية مساء يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025م، في تمام الساعة 19:58:25 زلزالا بقوة 3.43 درجات على مقياس ريختر.
وأوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عبر حسابها في منصة إكس، أن الزلزال يبعد حوالي 86 كم شمال غرب حرة الشاقة وبقدر زلزالي بلغ 3.43 درجات على مقياس ريختر.