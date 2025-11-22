المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 3.43 درجة غرب حرة الشاقة

سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية مساء يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025م، في تمام الساعة 19:58:25 زلزالا بقوة 3.43 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عبر حسابها في منصة إكس، أن الزلزال يبعد حوالي 86 كم شمال غرب حرة الشاقة وبقدر زلزالي بلغ 3.43 درجات على مقياس ريختر.