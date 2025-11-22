Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 3.43 درجة غرب حرة الشاقة

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٩ مساءً
المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 3.43 درجة غرب حرة الشاقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية مساء يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025م، في تمام الساعة 19:58:25 زلزالا بقوة 3.43 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عبر حسابها في منصة إكس، أن الزلزال يبعد حوالي 86 كم شمال غرب حرة الشاقة وبقدر زلزالي بلغ 3.43 درجات على مقياس ريختر.

قد يهمّك أيضاً
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل روسيا

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل روسيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا

العالم