Icon

غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي في الرياض Icon ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام Icon المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية Icon تراجع أسعار النفط  Icon واشنطن تبحث استخدام المنشورات الجوية للضغط على مادورو Icon علماء يتوصلون لطريقة لاستعادة البصر لدى المصابين بـ كسل العين Icon انطلاق أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض Icon نزوح 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا Icon سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة Icon زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
السعودية بعيدة عن أي تأثيرات مباشرة للهبات البركانية

المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أن ثوران بركان “إرتا آلي” في إثيوبيا لا يؤثر على أجواء المملكة.

وقال المسند، عبر حسابه في منصة إكس: “إن السعودية بعيدة عن أي تأثيرات مباشرة للهبات البركانية وفق المستجدات الحالية”.

قد يهمّك أيضاً
مجرّة “أندروميدا” تزين سماء السعودية

مجرّة “أندروميدا” تزين سماء السعودية

السعودية تشارك في أول اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

السعودية تشارك في أول اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأضاف المسند أن الرياح العلوية فوق مستوى 4 كلم دفعت سحابة الرماد البركاني وغاز ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) بعيدًا عن أجواء المملكة، لافتًا إلى أن أقصى ما سجّلته الخرائط الجوية كان مرورًا خفيفًا وسريعًا فوق أجواء شرورة والخرخير ليلة البارحة، في الطبقات العالية فقط، قبل أن تتلاشى السحابة بشكل سريع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترحيبًا بولي العهد.. طرق العاصمة الأمريكية والبيت الأبيض تتزيّن بأعلام السعودية والولايات المتحدة
السعودية اليوم

ترحيبًا بولي العهد.. طرق العاصمة الأمريكية والبيت...

السعودية اليوم
مجرّة “أندروميدا” تزين سماء السعودية
السعودية اليوم

مجرّة “أندروميدا” تزين سماء السعودية

السعودية اليوم
سفير الصين: موقف الشبان السعوديين البطولي في إنقاذ مهندسينا لا يقدر بثمن
السعودية اليوم

سفير الصين: موقف الشبان السعوديين البطولي في...

السعودية اليوم
السعودية تشارك في أول اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخبار رئيسية

السعودية تشارك في أول اجتماعات مجلس محافظي...

أخبار رئيسية
50 يومًا على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية
الرياضة

50 يومًا على انطلاق كأس آسيا تحت...

الرياضة
السعودية تدين انتهاكات الاحتلال السافرة بقطاع غزة وخان يونس وسوريا
السعودية اليوم

السعودية تدين انتهاكات الاحتلال السافرة بقطاع غزة...

السعودية اليوم
سناب شات: السعودية من أهم الأسواق للشركة عالميًا بـ26 مليون مستخدم نشط
السوق

سناب شات: السعودية من أهم الأسواق للشركة...

السوق
هلال جمادى الآخرة يزين سماء المملكة والوطن العربي
السعودية اليوم

هلال جمادى الآخرة يزين سماء المملكة والوطن...

السعودية اليوم