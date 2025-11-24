المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية

أوضح خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أن ثوران بركان “إرتا آلي” في إثيوبيا لا يؤثر على أجواء المملكة.

وقال المسند، عبر حسابه في منصة إكس: “إن السعودية بعيدة عن أي تأثيرات مباشرة للهبات البركانية وفق المستجدات الحالية”.

وأضاف المسند أن الرياح العلوية فوق مستوى 4 كلم دفعت سحابة الرماد البركاني وغاز ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) بعيدًا عن أجواء المملكة، لافتًا إلى أن أقصى ما سجّلته الخرائط الجوية كان مرورًا خفيفًا وسريعًا فوق أجواء شرورة والخرخير ليلة البارحة، في الطبقات العالية فقط، قبل أن تتلاشى السحابة بشكل سريع.