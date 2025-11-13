Icon

المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة
المواطن - واس

أدى المصلون في جميع مناطق المملكة اليوم صلاة الاستسقاء اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملًا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

وقد توافد المصلون إلى المصليات والجوامع التي هيئت لصلاة الاستسقاء في جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها.

