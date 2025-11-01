المفتاح في الميكروويف.. ابتكار أم مخاطرة؟

حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية وموقف الدعم الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلات مباشرة بين جدة والكويت إنقاذ شابين علقت مركبتهما في الرمال بمحمية نفوذ العريق برعاية وزير الداخلية .. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحتفي بخريجي الدفعة 43 أكثر من 4.5 ملايين ريال مبيعات مزاد نادي الصقور 2025 في 18 ليلة درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ38 مئوية والسودة الأدنى جامعة أم القرى تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي ABET “إيجار” توضح مدى إمكانية تعديل القيمة الإبجارية أثناء سريان العقد تنبيه من أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
تداول عدد من خبراء التقنية نصيحة جديدة وغريبة أثارت فضول السائقين، بعدما دعا البعض إلى وضع مفاتيح السيارة داخل الميكروويف أثناء الليل كوسيلة لحمايتها من السرقة.
وعلى الرغم من غرابة هذه الحيلة، فإنها تستند إلى تفسير علمي يوضح كيف يمكن لجهاز الميكروويف أن يمنع اللصوص من التقاط إشارات المفاتيح الذكية عن بُعد.
وتعتمد السيارات الحديثة على مفاتيح ذكية تبعث إشارات لاسلكية قصيرة المدى لفتح الأبواب وتشغيل المحرك دون الحاجة إلى إدخال المفتاح.
لكن هذه التقنية أفرزت نوعاً جديداً من السرقات يعرف باسم “هجوم الترحيل”، حيث يستخدم اللصوص أجهزة تضخيم لإشارة المفتاح داخل المنزل، مما يجعل السيارة تعتقد أن المفتاح قريب منها فتفتح الأبواب تلقائياً.
ويتم هذا الهجوم غالباً عبر شخصين؛ أحدهما يقف بالقرب من باب المنزل لالتقاط الإشارة، والآخر بجانب السيارة لتمريرها وتشغيلها خلال لحظات، دون كسر أو ضوضاء.
ويعمل الميكروويف -عند إيقاف تشغيله- كدرع معدني مغلق يعرف باسم “قفص فاراداي”، يمنع مرور الموجات الكهرومغناطيسية، لذلك، فإن وضع المفاتيح بداخله قد يساعد على حجب الإشارة ومنع وصولها إلى الخارج، مما يجعلها غير قابلة للاختراق أو التضخيم من قبل الأجهزة التي يستخدمها اللصوص.
إلا أن الخبراء يحذرون من استخدام هذه الحيلة بشكل دائم، نظراً إلى المخاطر التي قد تنتج عن تشغيل الميكروويف عن طريق الخطأ أثناء وجود المفاتيح بداخله، فذلك قد يؤدي إلى تلف إلكترونيات المفتاح أو نشوب حريق داخل الجهاز.
وأكد خبراء الأمن الإلكتروني أن الميكروويف وسيلة مؤقتة فقط، وليست حلاً عملياً على المدى الطويل، كما أن تشغيل الجهاز وبداخله مفتاح معدني قد يتسبب في حدوث شرر كهربائي أو تلف كامل للمفتاح الذكي، وهو ما قد يكلّف صاحبه مئات الدولارات لإصلاحه أو استبداله.
لذلك، يُنصح باستخدام وسائل أكثر أماناً مثل الحقيبة العازلة أو الصندوق المعدني المخصص لعزل الإشارات، والتي تُعرف باسم “Faraday pouch” أو “Faraday box”.