المفتاح في الميكروويف.. ابتكار أم مخاطرة؟

تداول عدد من خبراء التقنية نصيحة جديدة وغريبة أثارت فضول السائقين، بعدما دعا البعض إلى وضع مفاتيح السيارة داخل الميكروويف أثناء الليل كوسيلة لحمايتها من السرقة.

وعلى الرغم من غرابة هذه الحيلة، فإنها تستند إلى تفسير علمي يوضح كيف يمكن لجهاز الميكروويف أن يمنع اللصوص من التقاط إشارات المفاتيح الذكية عن بُعد.

طريقة سرقة السيارات الحديثة

وتعتمد السيارات الحديثة على مفاتيح ذكية تبعث إشارات لاسلكية قصيرة المدى لفتح الأبواب وتشغيل المحرك دون الحاجة إلى إدخال المفتاح.

لكن هذه التقنية أفرزت نوعاً جديداً من السرقات يعرف باسم “هجوم الترحيل”، حيث يستخدم اللصوص أجهزة تضخيم لإشارة المفتاح داخل المنزل، مما يجعل السيارة تعتقد أن المفتاح قريب منها فتفتح الأبواب تلقائياً.

ويتم هذا الهجوم غالباً عبر شخصين؛ أحدهما يقف بالقرب من باب المنزل لالتقاط الإشارة، والآخر بجانب السيارة لتمريرها وتشغيلها خلال لحظات، دون كسر أو ضوضاء.

لماذا المفتاح في الميكروويف؟

ويعمل الميكروويف -عند إيقاف تشغيله- كدرع معدني مغلق يعرف باسم “قفص فاراداي”، يمنع مرور الموجات الكهرومغناطيسية، لذلك، فإن وضع المفاتيح بداخله قد يساعد على حجب الإشارة ومنع وصولها إلى الخارج، مما يجعلها غير قابلة للاختراق أو التضخيم من قبل الأجهزة التي يستخدمها اللصوص.

إلا أن الخبراء يحذرون من استخدام هذه الحيلة بشكل دائم، نظراً إلى المخاطر التي قد تنتج عن تشغيل الميكروويف عن طريق الخطأ أثناء وجود المفاتيح بداخله، فذلك قد يؤدي إلى تلف إلكترونيات المفتاح أو نشوب حريق داخل الجهاز.

وأكد خبراء الأمن الإلكتروني أن الميكروويف وسيلة مؤقتة فقط، وليست حلاً عملياً على المدى الطويل، كما أن تشغيل الجهاز وبداخله مفتاح معدني قد يتسبب في حدوث شرر كهربائي أو تلف كامل للمفتاح الذكي، وهو ما قد يكلّف صاحبه مئات الدولارات لإصلاحه أو استبداله.

لذلك، يُنصح باستخدام وسائل أكثر أماناً مثل الحقيبة العازلة أو الصندوق المعدني المخصص لعزل الإشارات، والتي تُعرف باسم “Faraday pouch” أو “Faraday box”.