الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية رحمها الله.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية ـ رحمها الله ـ حرم سمو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني حاكم دولة قطر الأسبق ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية رحمها الله.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية ـ رحمها لله ـ حرم سمو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني حاكم دولة قطر الأسبق ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، أنه سميع مجيب”.