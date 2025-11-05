الملك سلمان وولي العهد يعزيان الشيخ الخثلان في وفاة والدته

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أعرب فضيلة الشيخ أ .د سعد بن تركي الخثلان الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين، عن خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في برقيتين بعثا بهما لفضيلته في وفاة والدته – رحمها الله – .
كما قدم فضيلته شكره إلى أمير منطقة الرياض، ونائبه، ووزير الداخلية، وأصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب الفضيلة، والمشايخ، والمعالي، والسعادة، والمسؤولين من مدنيين وعسكريين، ورجال الأعمال والمعارف والأصدقاء، ولكل من تفضل بتقديم العزاء والمواساة حضورياً أو هاتفياً أو برقياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وفاة والدته – رحمها الله – ، داعيًا الله عز وجل أن لايريهم مكروهاً في عزيز، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.