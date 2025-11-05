Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

آخر الاخبار

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الشيخ الخثلان في وفاة والدته

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الشيخ الخثلان في وفاة والدته
المواطن - فريق التحرير

أعرب فضيلة الشيخ أ .د سعد بن تركي الخثلان الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين، عن خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في برقيتين بعثا بهما لفضيلته في وفاة والدته – رحمها الله – .

كما قدم فضيلته شكره إلى أمير منطقة الرياض، ونائبه، ووزير الداخلية، وأصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب الفضيلة، والمشايخ، والمعالي، والسعادة، والمسؤولين من مدنيين وعسكريين، ورجال الأعمال والمعارف والأصدقاء، ولكل من تفضل بتقديم العزاء والمواساة حضورياً أو هاتفياً أو برقياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وفاة والدته – رحمها الله – ، داعيًا الله عز وجل أن لايريهم مكروهاً في عزيز، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

