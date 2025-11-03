الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس ألبانيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق السيد فاتوس نانو.

وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الأسبق السيد فاتوس نانو، ونعرب لفخامتكم ولشعبكم الشقيق ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق السيد فاتوس نانو.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الأسبق السيد فاتوس نانو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.