الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الفلبين في ضحايا الإعصار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا إعصار (كالمايجي) الذي ضرب وسط الجمهورية.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ إعصار (كالمايجي) الذي ضرب وسط جمهورية الفلبين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا إعصار (كالمايجي) الذي ضرب وسط الجمهورية.

وقال سمو ولي العهد: “بلغني نبأ إعصار (كالمايجي) الذي ضرب وسط جمهورية الفلبين، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.