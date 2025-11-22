Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٦ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين في وفاة سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة ـ رحمه الله ـ.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس لبنان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس لبنان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان عُمان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان عُمان

وقال الملك المفدى ” علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين في وفاة سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد ” تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس لاتفيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس لاتفيا

السعودية اليوم
تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بتخريج 12.591 خريجًا ديسمبر المقبل
أخبار رئيسية

تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب

السعودية اليوم
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من ملك...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان عُمان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان عُمان

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس لبنان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس لبنان

السعودية اليوم