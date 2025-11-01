Icon

بذكرى الاستقلال لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا
المواطن - فريق التحرير

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد رودني ويليامز الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب أنتيغوا وباربودا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد رودني ويليامز، الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب أنتيغوا وباربودا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

