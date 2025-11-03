Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بذكرى استقلال بلادها

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كومنولث دومينيكا

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كومنولث دومينيكا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سيلفاني بيرتون رئيسة كومنولث دومينيكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كومنولث دومينيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
نيابة عن الملك سلمان وولي العهد.. وزير الثقافة يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير

نيابة عن الملك سلمان وولي العهد.. وزير الثقافة يحضر افتتاح المتحف المصري...

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سيلفاني بيرتون رئيسة كومنولث دومينيكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كومنولث دومينيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس وزراء ألبانيا
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر 
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر 

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش...

السعودية اليوم
أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم
السعودية اليوم

أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي...

السعودية اليوم
لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار
أخبار رئيسية

لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة...

أخبار رئيسية
نيابة عن الملك سلمان وولي العهد.. وزير الثقافة يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير
السعودية اليوم

نيابة عن الملك سلمان وولي العهد.. وزير...

السعودية اليوم