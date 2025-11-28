Icon

بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

