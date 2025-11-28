الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة وظائف شاغرة في فروع شركة CEER وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.