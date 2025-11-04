الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك تونغا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تونغا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تونغا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.